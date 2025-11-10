Песков: число сторонников мира на условиях РФ будет расти на Украине

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Число сторонников мирного урегулирования на условия России будет расти на Украине, несмотря на запуганность общества. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, комментируя заявление директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи о том, что число украинцев, согласных на российские условия окончания СВО, с 2022 года выросло с 4% до 16%, отметил, что Москва не знает, насколько можно доверять этим опросам.

"Там, естественно, и общество достаточно запуганное. Но однозначно, что есть усталость от войны, и, скорее всего, это устойчивая тенденция, количество таких людей будет расти", - указал Песков.