{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: число сторонников мира на условиях РФ будет расти на Украине

По словам пресс-секретаря президента, общество достаточно запуганное
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Число сторонников мирного урегулирования на условия России будет расти на Украине, несмотря на запуганность общества. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, комментируя заявление директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи о том, что число украинцев, согласных на российские условия окончания СВО, с 2022 года выросло с 4% до 16%, отметил, что Москва не знает, насколько можно доверять этим опросам.

"Там, естественно, и общество достаточно запуганное. Но однозначно, что есть усталость от войны, и, скорее всего, это устойчивая тенденция, количество таких людей будет расти", - указал Песков.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России
Москва завершает подготовку к госвизиту казахского лидера Касым-Жомарта Токаева, отметил пресс-секретарь президента России
Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России
Читать полностью