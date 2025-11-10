{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: Кремлю неизвестны идеи Венгрии по урегулированию ситуации на Украине

После какой-то обкатки они будут доведены до Москвы, но пока возможности с ними ознакомиться не было, отметил представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Кремль не имеет информации об инициативах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по регулированию украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь я затрудняюсь сказать, - ответил представитель Кремля на вопрос, обсуждает ли Венгрия с Россией идеи по урегулированию ситуации на Украине. - Нам неизвестно, о каких инициативах идет речь. По всей видимости, после какой-то обкатки они до нас будут доведены, но пока мы не имели возможности с ними ознакомиться".

Теги
РоссияВенгрияПесков, Дмитрий СергеевичОрбан, Виктор
Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России
Москва завершает подготовку к госвизиту казахского лидера Касым-Жомарта Токаева, отметил пресс-секретарь президента России
Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России
Читать полностью