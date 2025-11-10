Песков: Кремлю неизвестны идеи Венгрии по урегулированию ситуации на Украине

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Кремль не имеет информации об инициативах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по регулированию украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь я затрудняюсь сказать, - ответил представитель Кремля на вопрос, обсуждает ли Венгрия с Россией идеи по урегулированию ситуации на Украине. - Нам неизвестно, о каких инициативах идет речь. По всей видимости, после какой-то обкатки они до нас будут доведены, но пока мы не имели возможности с ними ознакомиться".