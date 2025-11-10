{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Песков: Путин проинформирует Токаева о ситуации на фронтах и в мирном процессе

Президент России всегда информирует своих визави о таких событиях, подчеркнул представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин всегда информирует своих визави о событиях на фронтах и в мирном урегулировании на Украине. Нет сомнений, что он сделает это и в ходе встречи с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Каждый раз президенты используют двусторонние контакты с тем, чтобы Путин имел возможность проинформировать о последних развитиях и на фронтах, и в процессе мирного урегулирования. Не сомневаюсь, что Путин сделает это и в эти предстоящие два дня госвизита [президента Казахстана в РФ]", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли Путин и Токаев обсуждать мирное урегулирование на Украине, в частности предложение казахстанского лидера использовать в качестве площадки для переговоров Астану.

