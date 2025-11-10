{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России

Москва завершает подготовку к госвизиту казахского лидера Касым-Жомарта Токаева, отметил пресс-секретарь президента России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Казахстан является особым, привилегированным партнером России. Москва завершает подготовку к госвизиту казахского лидера Касым-Жомарта Токаева в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Казахстан - особый, привилегированный партнер России, очень важная для нас страна, государство. Мы, конечно, активно завершаем подготовку к государственному визиту президента Токаева в Россию, который начнется завтра", - указал Песков.

Государственный визит Токаева в Россию состоится 11-12 ноября. В ходе переговоров Путин и Токаев обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня. К подписанию в ходе визита подготовлены важные двусторонние документы.

Теги
КазахстанРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
