В Кремле видели публикации о скандале в Японии по поводу Курил

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Скандал вокруг ситуации с министром по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют южную часть курильских островов) Хитоси Кикаваде, назвавшего заграничными эти территории, является внутренним делом Японии. Территориальная принадлежность РФ этих островов ни у кого не должна вызывать сомнений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения СМИ, это внутреннее дело Японии. Знаете, территориальная принадлежность этих островов - она ни у кого не должна вызывать сомнений", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что Кикавада 8 ноября произвел дистанционный осмотр южных Курильских островов с мыса Носаппу - самой северо-восточной точки Японии, расположенной в городе Немуро (северная префектура Хоккайдо). Подобная практика является обычной для японских официальных лиц. В ходе осмотра он сказал; "Все-таки [мы здесь] ближе всего к загранице". Отмечается, что высказывание чиновника вызвало неоднозначную реакцию, поскольку могло трактоваться как "признание принадлежности островов российской стороне". В этой связи ему был сделан выговор генсеком кабмина - вторым человеком в правительстве Японии.

Москва и Токио с середины прошлого века вели консультации о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, поездки их бывших японских жителей туда прекратились.