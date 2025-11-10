Песков: Москва знает о готовности Астаны способствовать урегулированию на Украине

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия знает о готовности Казахстана способствовать мирному урегулированию на Украине и высоко это ценит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается готовности Астаны способствовать всемерно процессу урегулирования [на Украине], нам это известно. Мы высоко ценим такую готовность, которую наш казахстанские друзья неоднократно декларировали", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о готовности Астаны принять возможные переговоры России и Украины.