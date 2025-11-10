В Белгородской области при атаке БПЛА ранен водитель "Камаза"

Его доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал работающий "Камаз" в поле села Белянка Шебекинского округа Белгородской области, ранен водитель. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Шебекинском округе в селе Белянка от удара дрона по работающему в поле "Камазу" ранен водитель. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, осколочное ранение груди и множественные осколочные ранения руки и ног", - сообщили в оперштабе, добавив, что медики проводят пострадавшему операцию.

В Белгородском районе в результате атаки БПЛА повреждены остекление, забор частного дома. В Грайворонском округе при детонации беспилотника на территории фермерского хозяйства повреждена стена и кровля складского помещения.