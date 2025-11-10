Ггруппировка "Восток" уничтожила опорный пункт и тяжелые коптеры ВСУ

Цели противника поразили при помощи реактивной системой залпового огня "Град" и FPV-дронов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили из реактивной системы залпового огня "Град" опорный пункт с живой силой ВСУ в Запорожье, FPV-дронами были сбиты тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга". Об этом рассказали в Минобороны России.

"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Восток" нанес огневое поражение позициям формирований ВСУ в Запорожской области. В результате залпа уничтожен опорный пункт противника и инженерные сооружения, а также живая сила ВСУ. Противник понес потери в живой силе и был вынужден оставить занятые рубежи", - отметили в ведомстве.

Там также рассказали об уничтоженных ударами FPV-дронов группировки тяжелых гексакоптерах типа "Баба-яга". Оператор БПЛА с позывным Патриот поделился деталями работы дроноводов, сбивающих вражеские беспилотники. "Если взять в сравнение танк и FPV-дрон, то FPV-дрон очень тяжело подбить, потому что он очень скоростной и также маневренный. То есть здесь нужен хороший опыт и хорошая моторика рук для того, чтобы можно было сбить эту цель", - пояснил он.