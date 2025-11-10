Число женщин в ВСУ выросло в 35 раз за 17 лет

Уполномоченная кабмина по вопросам гендерной политики Украины Екатерина Левченко сообщила, что в вооруженных силах страны служат 70 тыс. женщин

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Количество женщин, служащих в ВСУ, увеличилось за 17 лет в 35 раз - с 2 тыс. до более чем 70 тыс. Об этом заявила уполномоченная кабмина по вопросам гендерной политики Украины Екатерина Левченко.

"Гендерный баланс также меняется. И это проявляется и в тех цифрах, которые у нас есть в отношении количества женщин, например, служащих в ВСУ. Это я вспоминаю цифры 2008 года <...> - 2 тыс. женщин было в ВСУ. Уже в 2022, 2023 [годах], сейчас у нас цифра - больше 70 тыс. Рост в 35 раз за эти годы", - сказала она в эфире YouTube-канала "Новости Live".

23 октября глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что женщины не должны "прятаться" за спинами мужчин, а должны идти служить в украинскую армию. Тогда он отметил, что нельзя разделять какие-либо профессии по гендерному принципу. 1 ноября Тимочко заявил, что женщин надо обучать военному делу наравне с мужчинами.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В конце августа командир батальона ВСУ Юрий Береза предложил мобилизовать мужчин и женщин с 18 лет. В начале сентября стало известно, что в бригадах ВСУ стали вводить должности советников по вопросам гендерного равенства.