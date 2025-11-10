Бойцы бригады "Север-V" уничтожили блиндаж с пехотой севернее Часова Яра

Цель поразили при помощи FPV-дронов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, вскрыли и уничтожили блиндаж с пехотой и боеприпасами ВСУ севернее Часова Яра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпуса.

"Разведка бригады "Север-V" обнаружила движение пехоты противника, которая доставляла провизию к своей позиции. Наблюдение показало, что на участке работала пулеметная точка, с которой противник пытался сдерживать наступление наших войск, а также блиндаж с боекомплектом и живой силой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе корпуса отметили, что серия артиллерийских ударов позволила вскрыть блиндаж. После чего были задействованы FPV-дроны, которые уничтожили укрытие и пулеметный расчет ВСУ.