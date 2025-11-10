Расчет "Ланцета" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Херсонской области

Цель выявил оператор разведывательного дрона Zala, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожили артиллерийское орудие ВСУ при помощи "Ланцета" на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе круглосуточного мониторинга правобережья реки Днепр оператором разведывательного дрона Zala была выявлена работа орудия ствольной артиллерии противника, замаскированного в лесополосе. Операторы барражирующего боеприпаса, получив координаты, в течение нескольких минут произвели запуск и точным попаданием уничтожили орудие на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после боевой работы расчет оперативно убыл в тыловой район, чтобы не раскрыть свое местоположение.