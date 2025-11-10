Пленный: ВСУ теряют людей при попытках ротации подразделений в Красноармейске

Пленный военнослужащий Александр Авраменко подчеркнул, что усиление украинских войск в населенном пункте не представляется возможным из-за контроля ВС РФ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. ВСУ теряют множество военнослужащих при попытках проведения ротаций подразделений в Красноармейске (украинское название - Покровск). Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Авраменко на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.

Украинец был взят в плен военнослужащими группировки войск "Центр" в Красноармейске. "1 сентября меня выкинули, чтобы идти на Покровск. Шансов прорваться в Покровск нет. Сильно стреляют. Там я уже начал осознавать, что меня используют как расходный материал, мясо. Все под хорошим контролем: "птицы" летают, артиллерия бахает, стреляют. <…> Раненых не видел, а мертвых видел - они по такому же маршруту шли, но эти попытки были аннулированы, люди лежали мертвые. Не понимаю, зачем нас опять тем же маршрутом туда направили", - рассказал Авраменко.

По его словам, военных должны были завести на позицию, но этого так и не произошло. "Сидели, курили, когда вышли два человека. Нормально пообщались. У нас забрали оружие, связали руки, взяли нас в плен. Нормально относились, дали воды попить, перекусить. Было даже легче, что, слава богу, закончилась эта война. Я не хочу воевать", - отметил украинец.

Авраменко подчеркнул, что усиление украинских войск в Красноармейске не представляется возможным из-за контроля ВС РФ. "Зайти в Покровск невозможно. Проще сразу, как высадили, сдаваться, искать ближайшие российские войска и сдаваться. Жить останешься", - добавил он.