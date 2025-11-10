Раненный при ударе БПЛА под Белгородом водитель "Камаза" умер в больнице

Он ранее получил тяжелые ранения

БЕЛГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Водитель, пострадавший при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины по работающему в поле "Камазу" в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области, умер в больнице. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Шебекинской ЦРБ в отделении реанимации скончался мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки дрона в селе Белянка", - написали в оперштабе.