Раненный при ударе БПЛА под Белгородом водитель "Камаза" умер в больнице

Он ранее получил тяжелые ранения
17:47

БЕЛГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Водитель, пострадавший при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины по работающему в поле "Камазу" в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области, умер в больнице. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Шебекинской ЦРБ в отделении реанимации скончался мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки дрона в селе Белянка", - написали в оперштабе. 

