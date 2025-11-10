Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над Крымом, Брянской и Курской областями

Они были самолетного типа

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Брянской и Курской областями за восемь часов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"10 ноября в период с 12:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.