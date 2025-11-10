ВС РФ полностью освободили территорию хлебокомбината в Купянске
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий в Купянске. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.
"Полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий", - сказал он в видео, предоставленном Минобороны РФ.
Военнослужащий добавил, что российские бойцы в течение суток существенно продвинулись по улице Дзержинского, освободив семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которое ВСУ использовали как укрепрайон.