ВС РФ полностью освободили территорию хлебокомбината в Купянске

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий в Купянске. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.

"Полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий", - сказал он в видео, предоставленном Минобороны РФ.

Военнослужащий добавил, что российские бойцы в течение суток существенно продвинулись по улице Дзержинского, освободив семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которое ВСУ использовали как укрепрайон.