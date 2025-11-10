ТАСС: ВС РФ уничтожили склад дронов ВСУ, применявшихся для атак по Белгородчине

В российских силовых структурах рассказали, что цель находилась в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пункт дислокации операторов и склад БПЛА "Дартс" ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, такие дроны применяются для атак по Белгородской области.

"В районе населенного пункта Коротыч Харьковской области уничтожен пункт дислокации операторов и склад БПЛА "Дартс" ВСУ. Беспилотники данного типа противник использует для террористических атак по гражданским объектам Белгородской области", - сказал собеседник агентства.