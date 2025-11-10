Ульяновские десантники уничтожили гаубицу М777 в Запорожской области

Атака проводилась при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, отметили в Минобороны

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Ульяновского гвардейского соединения ВДВ уничтожили гаубицу М777 американского производства в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты БПЛА Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам атаковали и уничтожили замаскированную 155-мм гаубицу М777 производства США, а также личный состав ВСУ в укрытиях опорных пунктов при проведении ротации в ночное время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная задача расчетов ударных БПЛА ульяновских десантников заключается в срыве ротационных мероприятий ВСУ, уничтожении замаскированных огневых средств и автотранспорта противника.