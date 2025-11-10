Штурмовик Каспер: при заходе ВС РФ в Волчье ВСУ пили чай

Боец рассказал, что противник не ожидал атаки российских сил

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Украинские солдаты пили чай при заходе российских штурмовиков в населенный пункт Волчье в Днепропетровской области. Как рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской бригады группировки войск "Восток" с позывным Каспер, противник не был готов ко встрече с бойцами РФ.

"Враг не ожидал, что мы к нему зайдем. Они сидели без брони, без автоматов, просто сидели и чай пили", - сказал штурмовик.

8 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области.