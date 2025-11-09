Мирошник: ВСУ каждую неделю наносят около 3,5 тыс. ударов по гражданским целям

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что Киев стал чаще бить по энергетическим объектам, а также по заправочным станциям для создания дефицита горюче-смазочных материалов

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. ВСУ еженедельно наносят около 3,5 тыс. ударов по гражданским объектам в России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Активизация у нас произошла примерно в июле, и количество ударов, которое мы отмечаем еженедельно, достигает примерно 3,5 тыс. За минувшую неделю у нас было более 3 300 прилетов. Речь идет исключительно о гражданских объектах, а не о каких-либо военных или объектах двойного назначения", - сообщил он изданию "Известия".

Мирошник отметил, что украинские войска используют техногенные объекты для достижения своих целей, невзирая на последствия. Посол напомнил, что удары по опасным природным и техногенным целям нарушают международное право.

По словам Мирошника, Киев стал чаще наносить удары по энергетическим объектам, а также по заправочным станциям для создания дефицита горюче-смазочных материалов. Увеличение ударов посол МИД РФ связал с попыткой давления и достижения договоренностей в переговорных форматах. Мирошник напомнил, что похожий фон создавался для саммита на Аляске, недели высокого уровня Генассамблеи ООН.