ТАСС: "Азов" не считается с жизнями прикомандированных подразделений

Сводное подразделение 169-го учебного центра "Десна" ВСУ бросили на "мясо", рассказал собеседник агентства

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на базе полка "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ), не считаются с жизнями военных из прикомандированных подразделений. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

"Действия 3-й штурмовой бригады ВСУ по отношению к прикомандированным налицо: приданные подразделения кидаются в расход, а костяк "азовцев" остается для показушных видеороликов в интернете. На этот раз под раздачу попало сводное подразделение 169-го учебного центра "Десна" ВСУ, которое бросили на "мясо", - сказал собеседник агентства.

Бывшие инструкторы, обучавшие новобранцев, сами оказались на наблюдательном посту. Из-за высокой интенсивности российских дронов они боятся покинуть укрытие, а командир из 3-й штурмовой бригады "подбадривал" новичков словами "да что вы как бабы", уточнил собеседник со ссылкой на радиоперехват.