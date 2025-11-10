Группировка "Запад" уничтожила три дрона R-18 ВСУ в Харьковской области

Цели поразили тараном

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Запад" сбили тараном три гексакоптера R-18 ("Баба-яга") в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

"Расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений танкового соединения группировки войск "Запад" уничтожили тараном три тяжелых ударных гексакоптера R-18 "Баба-яга", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, расчеты беспилотной авиации ПВО во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы, постами воздушного наблюдения и штурмовыми подразделениями осуществляют круглосуточный контроль и подавление БПЛА противника в зоне ответственности группировки.