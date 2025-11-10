ВС РФ наносят огневое поражение ВСУ у ж/д станции Оливино в Купянске

Командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец подчеркнул, что российские бойцы продолжают двигаться вперед и выполнят поставленную задачу

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие наносят огневое поражение ВСУ в лесопарковой зоне возле железнодорожной станции Оливино в Купянске. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.

"В настоящее время ведем разведку и наносим огневое поражение по позициям противника в лесопарковой зоне юго-восточнее железнодорожной станции Оливино", - сказал он в видео, предоставленном Минобороны РФ.

Военнослужащий подчеркнул, что ВС РФ продолжают двигаться вперед и выполнят поставленную задачу.