ВС РФ наносят огневое поражение ВСУ у ж/д станции Оливино в Купянске
Редакция сайта ТАСС
06:01
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие наносят огневое поражение ВСУ в лесопарковой зоне возле железнодорожной станции Оливино в Купянске. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В настоящее время ведем разведку и наносим огневое поражение по позициям противника в лесопарковой зоне юго-восточнее железнодорожной станции Оливино", - сказал он в видео, предоставленном Минобороны РФ.
Военнослужащий подчеркнул, что ВС РФ продолжают двигаться вперед и выполнят поставленную задачу.