ТАСС: ВСУ массово бросают тела погибших солдат в Купянске

Сводки "пропавших без вести" боевиков увеличиваются чуть ли не в геометрической прогрессии, подчеркнул источник

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Командование ВСУ не эвакуирует тела погибших военнослужащих из Купянска Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В ходе продвижения в городе бойцы 6-й армии группировки "Запад" встречают огромное количество трупов ликвидированных солдат ВСУ, брошенных своими же командирами", - сказал собеседник агентства.

ВСУ в ходе отступления с позиций даже не пытаются вывозить своих "двухсотых", из-за чего сводки "пропавших без вести" боевиков увеличиваются чуть ли не в геометрической прогрессии, подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что в Купянске ВСУ якобы проводят зачистку оставшихся "до 60 русских". В Минобороны России в ответ на это отметили, что это может свидетельствовать только о двух вещах. Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью, слушая лживые доклады главкома ВСУ Александра Сырского. Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске. Поэтому ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военнослужащих пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и западных спонсоров.

Купянск - административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, после взятия Купянска откроется прямой путь на Волчанск с юга.