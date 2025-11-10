Средства ПВО сбили за сутки 124 беспилотника самолетного типа ВСУ

Противник потерял шесть реактивных снарядов системы HIMARS

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 6 реактивных снарядов системы HIMARS и 124 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 95 925 беспилотных летательных аппаратов, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 939 танков и других боевых бронированных машин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 305 единиц специальной военной автомобильной техники.