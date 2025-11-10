Группировка "Север" уничтожила замаскированные позиции ВСУ в Харьковской области

Цели поразили при помощи самоходных гаубиц "Гвоздика"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. Кроме того, в назначенном районе был вскрыт и уничтожен склад с боеприпасами украинских боевиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы "Севера" продолжают контролировать ключевые пути снабжения подразделений ВСУ и ежедневно наносят удары по укреплениям противника в Харьковской области.