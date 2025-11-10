В Горловке при атаке ВСУ два человека получили ранения

Это произошло 9 ноября на дороге между жилым массивом "Комсомолец" и поселком шахты 19/20

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Два человека получили ранения 9 ноября в результате атаки ВСУ на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Горловки Иван Приходько.

"По уточненной информации, вчера, 9 ноября, в результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) на дороге между жилым массивом "Комсомолец" и поселком шахты 19/20 были ранены два мирных жителя Горловки", - написал он.