ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на красноармейском направлении

Было отражено семь атак украинских вооруженных формирований из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Подразделения Центральной группировки войск ликвидировали более 200 украинских военнослужащих на красноармейском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, боевая бронированная машина "Козак" и шесть пикапов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что было отражено семь атак украинских вооруженных формирований из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Также сорваны две попытки боевиков 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. В свою очередь, в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.