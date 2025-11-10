ВС РФ поразили формирования бригады спецназначения "Азов" в ДНР
Редакция сайта ТАСС
09:45
обновлено 09:55
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям бригады спецназначения "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Веролюбовка, Константиновка, Краматорск, Платоновка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики", - сказали там.