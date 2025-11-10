ТАСС: в Сумской области уничтожили украинскую ДРГ

Также был ликвидирован сержант сил специальных операций ВСУ, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) уничтожена в Сумской области, ликвидирован в том числе военный сил специальных операций (ССО) ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Сумской области противник продолжает попытки завести ДРГ в тыл российских войск. Одна из таких групп была уничтожена накануне, ликвидирован сержант ССО ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также в районе Варачина ВСУ провели одну контратаку малыми группами 71-й отдельной егерской бригады, успеха не имели и с потерями отошли на исходные позиции.