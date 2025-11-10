ТАСС: бойцы ВС РФ взяли под контроль более 25 кв. км

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Восток" в ходе освобождения населенных пунктов Сладкое и Новое в Запорожской области взяли под контроль свыше 25 кв. км территории. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении бойцами "Востока" двух населенных пунктов - Сладкого и Нового в Запорожской области. Населенные пункты освобождали бойцы 394-го гвардейского и 114-го мотострелковых полков.

"В результате вклинения в глубину обороны противника на нескольких участках воины-дальневосточники взяли под контроль суммарно более 25 кв. км территории. В боях за два населенных пункта противник потерял свыше двух рот живой силы, а также бронированную и автомобильную технику", - подчеркнул собеседник агентства.

За четверо суток бойцы "Востока" освободили пять населенных пунктов подряд.