Разведчик Малек: половина группировки ВСУ сбежала из Рыбного перед ближним боем

Минобороны ранее сообщило об освобождении населенного пункта

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Половина группировки ВСУ в населенном пункте Рыбное в Днепропетровской области сбежала, чтобы не вступать в ближний бой с ВС РФ, рассказал ТАСС разведчик 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Малек.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Себя выдавать не хотелось, и пришлось ждать, пока утихнет, пока не будет птичек (беспилотников - прим. ТАСС) украинских. Зашли где-то скрытно, потихоньку. Они как бы нас не ждали. Зашли в населенный пункт Рыбное с восточной стороны. Они сидели на краю. Вступили в контакт (ближний бой - прим. ТАСС). Половина убежала", - сказал командир.

9 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Рыбное в Днепропетровской области.