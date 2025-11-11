Разведчик Фокус: для захода в Рыбное российские бойцы прошли 24 км

Военным ВС РФ также пришлось форсировать реку Янчур, рассказал командир разведгруппы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" пешком преодолели 24 км, а также форсировали реку для захода в населенный пункт Рыбное в Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС командир разведгруппы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Фокус.

"Дистанция до выполнения задачи была 24 км. Все это передвижение было на своих двоих, дошли до населенного пункта, перешли, форсировали реку Янчур", - сказал Фокус.

По его словам, в населенный пункт штурмовики пробирались малыми группами. Военнослужащий подчеркнул, что наибольшей трудностью было преодоление открытой местности и практически полное отсутствие лесополос.

9 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Рыбное в Днепропетровской области.