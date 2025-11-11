Марочко: взяв Гнатовку, ВС РФ заблокировали ВСУ в Димитрове

Военный эксперт уточнил, что перешеек огневого мешка между Красным Лиманом и Родинским уже практически сомкнули

ЛУГАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Гнатовку, заблокировали солдат Вооруженных сил Украины в Димитрове Донецкой Народной Республики, противнику некуда выйти. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"С освобождением населенного пункта Гнатовка наши военнослужащие продолжают сжимать кольцо вокруг украинской группировки в Димитрове. Сейчас украинские боевики заблокированы со всех сторон. Выйти им попросту уже некуда", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что перешеек огневого мешка между Красным Лиманом и Родинским уже практически сомкнут. "Там остался небольшой участок - около 500 м. Улица, вдоль которой мы продвигаемся, она уже простреливается как с севера, так и с юга. Так что можно говорить о полном окружении украинской группировки [в Димитрове]. И, естественно, если они (солдаты ВСУ - прим. ТАСС) не пожелают сложить оружие, будут все уничтожены", - сообщил он.

10 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении Гнатовки в ДНР.