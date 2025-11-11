ТАСС: у Юнаковки ВСУ не выполняют приказы молодого комбрига идти на штурм

В российских силовых структурах рассказали, что 47-й бригадой ВСУ "Магура" командует 26-летний подполковник Данильчук

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ у Юнаковки Сумской области отказываются выполнять приказы молодого комбрига идти на штурм. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в районе Юнаковки военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады отказываются выполнять боевые распоряжения молодого 26-летнего командира бригады Максима Данильчука идти на штурм из-за низкого авторитета комбрига", - сказал собеседник агентства.

В сентябре новым командиром 47-й бригады ВСУ "Магура" стал 26-летний подполковник Данильчук. Предыдущий комбриг Ян Яцишин руководил бригадой с марта 2024 года. О причинах его смены не сообщается.

По данным украинского издания "Страна", "Магура" была основной ударной силой ВСУ в неудавшемся контрнаступлении на Токмак летом 2023 года. После этого в бригаде были кадровые перестановки. Затем ее перебрасывали под Авдеевку, она участвовала во вторжении в Курскую область.