Над регионами России сбили 37 украинских беспилотников

Из них 8 аппаратов уничтожили в Саратовской области

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 37 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Республики Крым, 8 БПЛА - над территорией Саратовской области, 7 БПЛА - над территорией Орловской области, 3 БПЛА - над территорией Липецкой области, 3 БПЛА - над территорией Ростовской области, 3 БПЛА - над акваторией Черного моря, 1 БПЛА - над территорией Брянской области, 1 БПЛА - над территорией Воронежской области и 1 БПЛА - над территорией Калужской области", - сообщили в военном ведомстве.