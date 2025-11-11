ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ФСБ: в операции по угону МиГ-31 с "Кинжалом" использовалась Bellingcat

При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле зрения так называемую журналистскую организацию, сообщили в службе
Редакция сайта ТАСС
05:12
обновлено 05:24

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Нежелательная в РФ организация Bellingcat использовалась в операции украинской и британской разведок по угону российского самолета МиГ-31 с ракетой "Кинжал". Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.

"При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat подконтрольную CIS Великобритании", - сказал он. 

УкраинаРоссия