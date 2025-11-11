Статья

Провокация против базы НАТО. Что известно о попытке угона российского МиГ-31

МиГ-31 © ЦОС ФСБ России

ФСБ России сорвала операцию военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО.

ТАСС сообрал основное о происшествии.

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС/ Ruptly

Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков.

Им обещали выплатить $1 млн в случае успешного угона истребителя МиГ-31 и $3 млн при передаче самолета.

Помимо денег, летчикам также обещали гражданство одной из западных стран.

Украинские спецслужбы предлагали штурману убить летчика при угоне самолета.

Киев рассчитывал нанести отравляющие вещества на кислородную маску летчика.

Спецслужба планировала направить самолет в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО в Румынии, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.

В ФСБ отметили, что задачей ГУР Минобороны Украины было не получить в целости летчика и самолет, а совершить катастрофу.

Угнать самолет планировали при пролете над акваторией Черного моря.

В операции украинской и британской разведок использовалась нежелательная в РФ организация Bellingcat.

Военная разведка Украины начала планировать операцию по угону МиГ-31 осенью 2024 года.

