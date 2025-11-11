Штурман МиГ-31 рассказал, что истребитель хотели угнать над Черным морем

Ему предложили выполнить заход на аэродром Одесской области через воздушное пространство Румынии над городом Констанца

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Угон российского самолета МиГ-31 с ракетой "Кинжал" планировался при пролете над акваторией Черного моря. Об этом на видео ФСБ России сообщил штурман, участвовавший в "оперативной игре".

Читайте также

Провокация против базы НАТО. Что известно о попытке угона российского МиГ-31

"Угон самолета МиГ-31 планировался при полете над акваторией Черного моря. При расчете маршрута угона Александр [представитель Украины] предложил выполнить заход на аэродром Одесской области через воздушное пространство Румынии над городом Констанца", - рассказал он.

Кроме этого, по словам штурмана, представитель украинской спецслужбы "обещал смонтировать репортаж для СМИ". "Тем самым имитировав крушение моего самолета, якобы таким образом обеспечить меня надежной легендой прикрытия", - сказал он.

Штурман также сообщил, что связь с ним поддерживали через интернет. "Связь со мной поддерживали через интернет. Мне были представлены контактные данные абонентских номеров стран Европы", - пояснил он.