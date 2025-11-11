ФСБ: Киев начал планировать операцию по угону МиГ-31 осенью 2024 года

Фиксировались попытки Главного управления разведки Министерства обороны Украины завербовать экипаж российского истребителя, сообщили в службе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Украинская и британская разведки начали планировать операцию по угону российского самолета МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" осенью 2024 года. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.

"Осенью 2024 года нами была получена информация о попытках представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины завербовать экипаж российского истребителя МиГ-31", - сказал он.

Сотрудник ФСБ пояснил, что в этих целях спецслужба Украины одновременно вышла на контакт и с летчиком-командиром корабля, и с летчиком-штурманом, и организовала их вербовочное изучение. "Действуя согласно разработанному для таких случаев Воздушно-космическими силами России регламенту о выходе на контакт иностранных представителей, летчики поставили в известность командование, которое в свою очередь проинформировало органы безопасности", - рассказал сотрудник ФСБ.

По результатам оценки полученной информации было принято решение о проведении оперативной игры с противником с участием летчика-штурмана, возможности которого по управлению воздушным кораблем очень ограничены. В последующем он действовал во взаимодействии с российскими контрразведчиками. В то же время в общении со штурманом разведка Украины вела себя наступательно, привлекла к работе с российским офицером пилота Воздушных сил Украины, который должен был проверить компетенцию российского летчика, уровень его летной подготовки и удостовериться, что "он не подстава".

В итоге российский военнослужащий успешно прошел проверку. "После этого разведчик практически перестал скрывать свою принадлежность к ГУР МО Украины. Для придания себе значимости бравировал, что операция по угону самолета находится на контроле не только высшего руководства Украины, но и британских боссов", - сообщил сотрудник ФСБ. В одной из бесед он прямо заявил о своей принадлежности к ГУР МО и британской разведке.