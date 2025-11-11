ФСБ: Киев хотел нанести отравляющие вещества на маску летчика при угоне МиГ-31

Для планирования нейтрализации командира корабля разведка детально опрашивала штурмана об устройстве кабины самолета, отметили в службе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Военная разведка Украины рассчитывала убить командира экипажа российского самолета МиГ-31, который планировали угнать, путем нанесения отравляющего вещества на его кислородную маску. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.

"Разведка спешила и начала настаивать на совершении угона летчиком-штурманом самостоятельно после нейтрализации в полете командира корабля. Для планирования нейтрализации командира корабля разведка детально опрашивала штурмана об устройстве кабины МиГ-31, системы подачи летчику кислорода, применении им в полете кислородной маски, рассчитывая нанести на нее специальный состав", - рассказал он.

По его словам, отравление как способ нейтрализации членов экипажа воздушных судов ВКС России, которые ГУР пытались угнать, ранее уже встречалось и "стало своеобразной визитной карточкой украинской военной разведки и ее кураторов".

При этом аргументы, что штурман МиГ-31 в силу конструктивных особенностей самолета не способен осуществить посадку, в расчет не брались. "Тогда мы впервые задумались над тем, нужен ли разведке самолет как таковой. Вскоре были получены данные, подтверждающие выводы о том, что истинной целью украинской и британской разведок является провокация, заключавшаяся в направлении российского МиГ-31 с кинжалом на борту в воздушное пространство какой-либо из европейских стран НАТО и его уничтожение средствами ПВО сил блока", - рассказал сотрудник ФСБ.

По замыслу Киева, все должно было произойти на территории Румынии, в районе города Констанца. "ГУР оставалось только убедить летчика-штурмана в полете вывести из строя командира корабля и следовать в указанном разведкой направлении", - сообщил сотрудник ФСБ.

Он подчеркнул, что в складывающейся международной ситуации понятно, что это могло привести к трудно прогнозируемым негативным последствиям.