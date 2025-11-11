ВС РФ взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска

Штурмовой отряд 1486-го мотострелкового полка продолжает выполнять задачу в промзоне восточной части населенного пункта, отметил командир с позывным Ловец

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие зачистили улицу Дзержинского и взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска, а также две железнодорожные станции. Об этом заявил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Отряд продолжает выполнять задачу в промзоне восточной части Купянска. Зачищена от боевиков ВСУ улица Дзержинского, овладели нефтебазой на восточной окраине Купянска. Полностью взяты под контроль и освобождены от ВСУ железнодорожные станции Оливино, Парк восточного прибытия. Отряд ведет боевые действия по зачистке железнодорожной станции Купянск Сортировочная. Наносим поражение по позициям противника в районе населенного пункта Купянск-Узловой", - сказал он.