ВКС РФ ударили по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Украины

Российские военные также атаковали аэродром Староконстантинов, где размещены самолеты F-16

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. ВКС России нанесли гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Киевской области и аэродрому Староконстантинов, где размещены самолеты F-16, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал" поражен Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в г. Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16", - сообщили в ЦОС.