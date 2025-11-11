Солдат ВСУ сдался в плен в Красноармейске, "чтобы выжить для семьи, для детей"

Евгений Киптилый также сообщил, что на позиции близ фронта, где он оказался вопреки обещаниям командования, не подвозили ни боекомплект, ни провизию

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Украинский военнослужащий Евгений Киптилый рассказал, что в Красноармейске сдался в российкий плен, чтобы выжить для родных и для себя. Об этом он сообщил на видео, распространенном Минобороны РФ.

"Выбор сделал, сдаться, чтобы выжить для семьи, для детей, для себя", - рассказал он.

По словам Киптилого, в ряды ВСУ он попал, возвращаясь с работы в село. "Отработал смену на работе, собрался ехать в село к семье. На остановке стоял, ждал автобус, подъехала машина из ТЦК. Подошли, забрали меня для сверки данных. Прошел комиссию, направили в учебку. Из учебки попал в Донецкую область на боевые действия", - отметил пленный.

Он добавил, что на позиции близ фронта, где он оказался вопреки обещаниям командования, не подвозили ни боекомплект, ни провизию. В Минобороны РФ подчеркнули, что, оказавшись в плену, Киптилый был эвакуирован в безопасный район.