Марочко: ПВО Украины находится на низком уровне

Дело в том, что советское наследие еще в самом начале специальной военной операции было уничтожено, подчеркнул военный эксперт

ЛУГАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины находится в неудовлетворительном состоянии после уничтожения советских зенитно-ракетных комплексов в начале специальной военной операции и не способна обеспечить полное прикрытие воздушного пространства. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо противовоздушной обороны Вооруженных формирований Украины, то она находится на крайне низком уровне. Дело в том, что советское наследие еще в самом начале специальной военной операции (СВО) было уничтожено. Это были очень надежные, проверенные комплексы со времен Советского Союза, но, естественно, нашему министерству обороны были известны места дислокации, где что находится, какие локаторы, где находятся радиотехнические батальоны, где зенитно-ракетные батальоны. Это все было уничтожено. <...> Сейчас небо над Украиной представляет собой своеобразный дуршлаг, то есть нет абсолютно полного покрытия воздушного пространства", - сказал он в эфире телеканала ОТР, запись которого разместил в своем Telegram-канале.

Марочко также указал на экономическую нецелесообразность применения украинских систем ПВО. Он подчеркнул, что дрон стоимостью около 100 тысяч способен поражать цели, ценность которых исчисляется миллионами. При этом для уничтожения такого дрона также требуется запуск ракет, чья совокупная стоимость может достигать нескольких миллионов долларов. По его мнению, эта диспропорция создает серьезную дилемму для западных кураторов Украины.

Эксперт подчеркнул, что Россия наносит комбинированные удары с использованием как беспилотников, так и баллистических ракет, что приводит к положительным результатам для российского командования. Постоянные запросы киевского режима о поставках систем Patriot и других средств ПВО, по мнению Марочко, лишь подтверждают критическое состояние украинской противовоздушной обороны.