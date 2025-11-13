Статья

"Внимание! Внимание! В воздухе Покрышкин!" Почему немцы панически боялись русского аса

Александр Покрышкин не только сбивал в одном бою три-четыре мессершмитта или юнкерса, не только в каждой схватке с врагом брал на себя самое опасное — атаку ведущего, но и разработал формулу "высота — скорость — маневр — огонь" и много инженерных изобретений. В небо он попал не сразу и с большим трудом: один за другим написал 44 рапорта о переводе в летное училище, и все они были отклонены. Но это не помешало ему не только летать, но и трижды стать Героем Советского Союза

Александр Покрышкин © Госкаталог/ ГАУК НСО "НГКМ"

Быть летчиком во что бы то ни стало

Родился Саша Покрышкин 19 (по новому стилю) марта 1913 года на рабочей окраине Новониколаевска (ныне Новосибирск) — в районе Закаменка в бедной семье. В ней было 10 детей, из них выжили семеро. Закаменка славилась отчаянными и физически сильными парнями. Саша тоже был спортивным, занимался гимнастикой, стрельбой, велосипедным спортом, но больше всего тянуло его все же к науке, технике, инженерным знаниям, чем он и заработал у сверстников прозвище Сашка-инженер.

Впервые Александр прикоснулся к самолету в 12 лет, и сразу, как он вспоминал впоследствии, подумал: "Сделаю все, но стану летчиком". О другой профессии он и не мечтал. "Новосибирск дал мне крылья", — говорил он много позже. Но в летное училище будущий ас попал далеко не сразу.

В 1928 году Покрышкин успешно окончил семилетку, потом несколько лет подрабатывал кровельщиком, чтобы помогать содержать семью (отец-каменщик к тому времени получил инвалидность). Родители хотели, чтобы сын стал счетоводом, но это не входило в планы 17-летнего юноши. Поддерживала его бабушка — это было хорошей защитой, потому что "только ее страшился отец".

В 1930 году Александр поступил в школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) завода "Сибкомбайнстрой" и ушел жить в общежитие. Деньги в помощь семье он продолжал высылать.

"Сибкомбайнстрой" тогда был гигантом индустриализации, а в годы войны стал крупнейшим производителем боеприпасов. Окончив ФЗУ, Покрышкин до июля 1932 года был слесарем-инструментальщиком, а потом, несмотря на важное для страны производство, по комсомольской путевке отправился служить в РККА. Его направили в авиационную школу Перми. Саша, отправляясь в Пермь, не знал, что как раз тогда летное отделение там закрыли.

Александр Покрышкин, 1934 год © Госкаталог/ ГАУК НСО "НГКМ"

Мечта отложена

Александр стал осваивать техническую специальность. Десятки рапортов о переводе в летное училище отклонялись: техники авиации тоже очень нужны. И авиатехником он стал высококлассным, потому что стремился "знать все в авиации".

В декабре 1933-го 3-я Пермская военная школа авиатехников, а позже Курсы усовершенствования техсостава ВВС РККА им. Ворошилова в Ленинграде были окончены. С 1934 по 1938 год он был старшим авиатехником звена в 74-й стрелковой дивизии в Краснодаре, в этот период предложил усовершенствовать авиапулемет ШКАС (скорострельный пулемет Шпитального-Комарицкого), конструкции самолета-разведчика Р-5.

Разработки он отправил в Москву и получил за них благодарственное письмо от авиаконструктора Николая Поликарпова (одного из основоположников советской школы самолетостроения, создавшего более 80 самолетов разных типов).

В период преподавания в аэроклубе ОСОАВИАХИМа (Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству) по собственным чертежам воентехник 2-го ранга Покрышкин построил тренажер для тренировки летчиков и планер, на котором впервые и поднялся в небо.

Дорога в небо

В один момент Александр, который зачитывался литературой о летчиках — авторе "мертвой петли" Петре Нестерове и сбившем во время Первой мировой 20 самолетов Евграфе Крутене, понял: сейчас или никогда.

Он оформил трудовой отпуск и за 17 дней прошел годичную программу летной подготовки Краснодарского аэроклуба и на отлично сдал экзамены. Сопротивления на этот раз не было, и его направили в Краснознаменную Качинскую авиашколу пилотов имени А.Ф. Мясникова.

В 1939 году старший лейтенант Покрышкин окончил авиашколу и был направлен в 55-й истребительный авиаполк в Кировоград. В своих воспоминаниях он предельно сдержан, но нетрудно себе представить, как счастлив он был, когда наконец исполнилась его давняя и самая главная мечта.

Война началась с провала

В книге Лидии Кузьминой "Генеральный конструктор Павел Сухой. Страницы жизни" упоминается случай: в июле 1941-го Покрышкин сбил "свой" же самолет. Через много лет после войны, во время обучения в Академии Генштаба, Герой Советского Союза, маршал авиации Иван Пстыго рассказал, что летел на новой тогда, секретной "шестерке" Су-2.

"…Идем на задание, к нам пристраиваются два МиГ-3. Думаем, лететь с истребителями надежнее. Вдруг происходит невероятное — один из МиГов точными выстрелами сбивает командира нашей эскадрильи и набрасывается на мой самолет. Покачиваю машину с крыла на крыло, показываю наши опознавательные знаки. Это помогло... МиГ отошел в сторону..."

"Это был я", — "смущенно и расстроенно" отозвался учившийся там же Покрышкин. "В начале войны я действительно сбил Су-2. Был со мной такой страшный случай, не знал самолеты Сухого, ведь они появились в частях перед самой войной, а вид у них совсем необычный — подумал, что фашист..."

Александр Покрышкин, 1942 год © Марк Редькин/ ТАСС

Уже в первые недели войны он понял, что тактику ведения боев нужно совершенствовать, и для детального анализа аккуратно заносил все данные в записную книжку. Итогом стали новые тактические приемы ведения воздушного боя ("этажерка", "ножницы", "соколиный удар", "клещи", "качели", "бои на вертикалях") и создание собственной системы подготовки асов. Воевал он на истребителях И-153, И-16, МиГ-3, Як-1 и P-39 Airacobra ("П-39 Аэрокобра").

Вчетвером против 50, втроем против 23, в одиночку против 8 вступал в бой Покрышкин, и за редкими исключениями выигрывал бой. Его тактикой было победить командира-аса врага. Это дестабилизировало обстановку в стане противника: уверенность терялась, управлять боем становилось некому. Добиваться намеченного и показывать удивительные результаты ему помогала и выносливость спортсмена-сибиряка — благодаря этому он мог переносить сильные перегрузки.

К концу Великой Отечественной Александр Покрышкин был не только одним из самых известных в мире летчиков, но и одной из самых авторитетных, наряду с Иваном Полбиным, фигур в советской авиации.

"Achtung! Pokryshkin ist in der Luft!" ("Внимание! Покрышкин в воздухе!") — эта фраза была одной из трех, с которой немцы в эфире переходили с шифрованных сообщений на открытый текст. Первые две: "Achtung! Partisanen!" ("Внимание! Здесь партизаны!") и "Achtung! Panzer!" ("Внимание! Танки!"). Это значило — повысить внимание, асам люфтваффе набрать высоту, молодым вернуться на аэродромы. Все это было, конечно, неспроста: Покрышкин командовал эскадрильей, полком, дивизией, и всегда его часть находилась в ряду самых результативных подразделений Красной армии. Он был настоящей и мощной угрозой для немцев.

К концу войны у Покрышкина набралось 650 вылетов, 156 воздушных боев, он сбил 59 вражеских самолетов лично и 6 — в группе. На самом деле их было больше: в 1941 году он сбил 15 самолетов, не вошедших в его счет, так как документы штаба истребительного авиаполка уничтожили при отступлении.

Сам он по этому поводу говорил, что неучтенное все равно пойдет в общий счет Победы. Часть побед он записывал на счета подчиненных, в основном ведомых (летчик или экипаж, подчиненный ведущему (командиру группы) при групповых полетах или полетах в боевых порядках), укрепляя тем самым их победный дух. Это было тогда нередким явлением.

Командира 16-го Гвардейского истребительного авиационного полка гвардии подполковника А.И. Покрышкина первым в стране в августе 1944-го наградили третьей медалью "Золотая Звезда", он стал трижды Героем Советского Союза (первые две звезды Героя получил в 1943-м). Единственным трижды Героем он оставался до конца войны (Георгий Жуков и Иван Кожедуб были награждены третьими "Золотыми Звездами" после 9 Мая 1945 года). Все его награды занимали обе стороны кителя сверху донизу.

"Храбрый из храбрых, вожак, лучший советский ас". Так охарактеризовал его командующий 8-й воздушной армией генерал-лейтенант авиации Тимофей Хрюкин в наградном листе.

Был он не только истребителем-асом, но и прекрасным военным педагогом: 30 его учеников стали Героями Советского Союза, а трое из них — дважды Героями.

Последний бой Покрышкин провел 9 мая 1945 года над Прагой (Чехословакия, ныне Чехия).

После войны

В 1948 году Александр Покрышкин с золотой медалью окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе (ныне Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ), и его направили в войска противовоздушной обороны (ПВО), где он начал осваивать реактивную технику.

В 1957 году он с золотой медалью окончил Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (ныне Военная академия Генштаба ВС РФ), затем командовал 52-й воздушной армией ПВО Московского военного округа. В 1959 году стал командующим Киевской армией ПВО, а с 1968 по 1972 год был заместителем главнокомандующего войсками ПВО СССР. Летал на реактивных истребителях МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17, Як-15, Як-17 и Як-25.

Александр Покрышкин, 1979 год © Валентин Черединцев/ ТАСС

Александр Покрышкин скончался в Москве 13 ноября 1985 года на 73-м году жизни. Похоронен на столичном Новодевичьем кладбище. Его именем названы улицы в разных городах России. Именем Сашки-инженера, который мечтал о небе.

Юлия Острогожская