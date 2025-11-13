"Внимание! Внимание! В воздухе Покрышкин!" Почему немцы панически боялись русского аса
Быть летчиком во что бы то ни стало
Родился Саша Покрышкин 19 (по новому стилю) марта 1913 года на рабочей окраине Новониколаевска (ныне Новосибирск) — в районе Закаменка в бедной семье. В ней было 10 детей, из них выжили семеро. Закаменка славилась отчаянными и физически сильными парнями. Саша тоже был спортивным, занимался гимнастикой, стрельбой, велосипедным спортом, но больше всего тянуло его все же к науке, технике, инженерным знаниям, чем он и заработал у сверстников прозвище Сашка-инженер.
Впервые Александр прикоснулся к самолету в 12 лет, и сразу, как он вспоминал впоследствии, подумал: "Сделаю все, но стану летчиком". О другой профессии он и не мечтал. "Новосибирск дал мне крылья", — говорил он много позже. Но в летное училище будущий ас попал далеко не сразу.
В 1928 году Покрышкин успешно окончил семилетку, потом несколько лет подрабатывал кровельщиком, чтобы помогать содержать семью (отец-каменщик к тому времени получил инвалидность). Родители хотели, чтобы сын стал счетоводом, но это не входило в планы 17-летнего юноши. Поддерживала его бабушка — это было хорошей защитой, потому что "только ее страшился отец".
В 1930 году Александр поступил в школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) завода "Сибкомбайнстрой" и ушел жить в общежитие. Деньги в помощь семье он продолжал высылать.
"Сибкомбайнстрой" тогда был гигантом индустриализации, а в годы войны стал крупнейшим производителем боеприпасов. Окончив ФЗУ, Покрышкин до июля 1932 года был слесарем-инструментальщиком, а потом, несмотря на важное для страны производство, по комсомольской путевке отправился служить в РККА. Его направили в авиационную школу Перми. Саша, отправляясь в Пермь, не знал, что как раз тогда летное отделение там закрыли.
Мечта отложена
Александр стал осваивать техническую специальность. Десятки рапортов о переводе в летное училище отклонялись: техники авиации тоже очень нужны. И авиатехником он стал высококлассным, потому что стремился "знать все в авиации".
В декабре 1933-го 3-я Пермская военная школа авиатехников, а позже Курсы усовершенствования техсостава ВВС РККА им. Ворошилова в Ленинграде были окончены. С 1934 по 1938 год он был старшим авиатехником звена в 74-й стрелковой дивизии в Краснодаре, в этот период предложил усовершенствовать авиапулемет ШКАС (скорострельный пулемет Шпитального-Комарицкого), конструкции самолета-разведчика Р-5.
Разработки он отправил в Москву и получил за них благодарственное письмо от авиаконструктора Николая Поликарпова (одного из основоположников советской школы самолетостроения, создавшего более 80 самолетов разных типов).
В период преподавания в аэроклубе ОСОАВИАХИМа (Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству) по собственным чертежам воентехник 2-го ранга Покрышкин построил тренажер для тренировки летчиков и планер, на котором впервые и поднялся в небо.
Дорога в небо
В один момент Александр, который зачитывался литературой о летчиках — авторе "мертвой петли" Петре Нестерове и сбившем во время Первой мировой 20 самолетов Евграфе Крутене, понял: сейчас или никогда.
Он оформил трудовой отпуск и за 17 дней прошел годичную программу летной подготовки Краснодарского аэроклуба и на отлично сдал экзамены. Сопротивления на этот раз не было, и его направили в Краснознаменную Качинскую авиашколу пилотов имени А.Ф. Мясникова.
В 1939 году старший лейтенант Покрышкин окончил авиашколу и был направлен в 55-й истребительный авиаполк в Кировоград. В своих воспоминаниях он предельно сдержан, но нетрудно себе представить, как счастлив он был, когда наконец исполнилась его давняя и самая главная мечта.
Война началась с провала
В книге Лидии Кузьминой "Генеральный конструктор Павел Сухой. Страницы жизни" упоминается случай: в июле 1941-го Покрышкин сбил "свой" же самолет. Через много лет после войны, во время обучения в Академии Генштаба, Герой Советского Союза, маршал авиации Иван Пстыго рассказал, что летел на новой тогда, секретной "шестерке" Су-2.
"Это был я", — "смущенно и расстроенно" отозвался учившийся там же Покрышкин. "В начале войны я действительно сбил Су-2. Был со мной такой страшный случай, не знал самолеты Сухого, ведь они появились в частях перед самой войной, а вид у них совсем необычный — подумал, что фашист..."
Уже в первые недели войны он понял, что тактику ведения боев нужно совершенствовать, и для детального анализа аккуратно заносил все данные в записную книжку. Итогом стали новые тактические приемы ведения воздушного боя ("этажерка", "ножницы", "соколиный удар", "клещи", "качели", "бои на вертикалях") и создание собственной системы подготовки асов. Воевал он на истребителях И-153, И-16, МиГ-3, Як-1 и P-39 Airacobra ("П-39 Аэрокобра").
Вчетвером против 50, втроем против 23, в одиночку против 8 вступал в бой Покрышкин, и за редкими исключениями выигрывал бой. Его тактикой было победить командира-аса врага. Это дестабилизировало обстановку в стане противника: уверенность терялась, управлять боем становилось некому. Добиваться намеченного и показывать удивительные результаты ему помогала и выносливость спортсмена-сибиряка — благодаря этому он мог переносить сильные перегрузки.
К концу Великой Отечественной Александр Покрышкин был не только одним из самых известных в мире летчиков, но и одной из самых авторитетных, наряду с Иваном Полбиным, фигур в советской авиации.
"Achtung! Pokryshkin ist in der Luft!" ("Внимание! Покрышкин в воздухе!") — эта фраза была одной из трех, с которой немцы в эфире переходили с шифрованных сообщений на открытый текст. Первые две: "Achtung! Partisanen!" ("Внимание! Здесь партизаны!") и "Achtung! Panzer!" ("Внимание! Танки!"). Это значило — повысить внимание, асам люфтваффе набрать высоту, молодым вернуться на аэродромы. Все это было, конечно, неспроста: Покрышкин командовал эскадрильей, полком, дивизией, и всегда его часть находилась в ряду самых результативных подразделений Красной армии. Он был настоящей и мощной угрозой для немцев.
К концу войны у Покрышкина набралось 650 вылетов, 156 воздушных боев, он сбил 59 вражеских самолетов лично и 6 — в группе. На самом деле их было больше: в 1941 году он сбил 15 самолетов, не вошедших в его счет, так как документы штаба истребительного авиаполка уничтожили при отступлении.
Сам он по этому поводу говорил, что неучтенное все равно пойдет в общий счет Победы. Часть побед он записывал на счета подчиненных, в основном ведомых (летчик или экипаж, подчиненный ведущему (командиру группы) при групповых полетах или полетах в боевых порядках), укрепляя тем самым их победный дух. Это было тогда нередким явлением.
Командира 16-го Гвардейского истребительного авиационного полка гвардии подполковника А.И. Покрышкина первым в стране в августе 1944-го наградили третьей медалью "Золотая Звезда", он стал трижды Героем Советского Союза (первые две звезды Героя получил в 1943-м). Единственным трижды Героем он оставался до конца войны (Георгий Жуков и Иван Кожедуб были награждены третьими "Золотыми Звездами" после 9 Мая 1945 года). Все его награды занимали обе стороны кителя сверху донизу.
"Храбрый из храбрых, вожак, лучший советский ас". Так охарактеризовал его командующий 8-й воздушной армией генерал-лейтенант авиации Тимофей Хрюкин в наградном листе.
Был он не только истребителем-асом, но и прекрасным военным педагогом: 30 его учеников стали Героями Советского Союза, а трое из них — дважды Героями.
Последний бой Покрышкин провел 9 мая 1945 года над Прагой (Чехословакия, ныне Чехия).
После войны
В 1948 году Александр Покрышкин с золотой медалью окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе (ныне Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ), и его направили в войска противовоздушной обороны (ПВО), где он начал осваивать реактивную технику.
В 1957 году он с золотой медалью окончил Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (ныне Военная академия Генштаба ВС РФ), затем командовал 52-й воздушной армией ПВО Московского военного округа. В 1959 году стал командующим Киевской армией ПВО, а с 1968 по 1972 год был заместителем главнокомандующего войсками ПВО СССР. Летал на реактивных истребителях МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17, Як-15, Як-17 и Як-25.
Александр Покрышкин скончался в Москве 13 ноября 1985 года на 73-м году жизни. Похоронен на столичном Новодевичьем кладбище. Его именем названы улицы в разных городах России. Именем Сашки-инженера, который мечтал о небе.
Юлия Острогожская