Командир Фаза: сопротивление в Сладком оказывали иностранные наемники ВСУ

Мобилизованные солдаты противника сбегали с позиций, сообщил российский военнослужащий

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Иностранные наемники ВСУ оказывали основное сопротивление российским штурмовикам в боях за Сладкое Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Фаза.

"Было такое, что в основном оказывали сопротивление наемники", - сказал командир.

При этом, как подчеркнул военнослужащий, мобилизованные украинские военнослужащие сбегали с позиций, оголяя фронт.

10 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сладкое в Запорожской области.