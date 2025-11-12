Боец Магадан: у Сладкого в Запорожской области в плен сдались двое солдат ВСУ
ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Двое солдат ВСУ сдались в плен у населенного пункта Сладкое в Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС стрелок 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Магадан.
"Перед Сладким были взяты в плен два военнослужащих украинских, допрошены. Рассказывают о том, что их бусифицировали (принудительно мобилизовали - прим. ТАСС) на родине, отправили на передовую без какой-либо подготовки", - сказал стрелок.
Он подчеркнул, что военные ВСУ сдались добровольно, сопротивления не оказывали.
10 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сладкое в Запорожской области.