Командир Фаза: ВСУ при отступлении в Сладком отравили провизию

Кроме того, украинские военные минировали вооружение, а также переделывали гранаты, которые непроизвольно взрываются, рассказал российский солдат

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Украинские войска при отступлении оставили в населенном пункте Сладкое Запорожской области отравленную воду и провизию, сообщил ТАСС командир штурмового взвода 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Фаза.

"Бывало, что находили пайки их, сигареты, но не брали, потому что очень много было случаев, что минируют. Потом отравляют, что воду, что провизию", - сказал командир.

Кроме того, ВСУ минировали вооружение, а также переделывали гранаты, которые непроизвольно взрываются.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сладкое в Запорожской области.