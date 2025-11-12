Командир Физрук: у Сладкого наемник пытался в одиночку удержать лесополосу

На теле противника нашли татуировку со свастикой, рассказал российский боец

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Иностранный наемник пытался в одиночку удержать лесополосу у населенного пункта Сладкое Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Физрук.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Была поставлена задача - взять две лесополки. Мы проходим эту лесополку, дошли до первого блиндажа, зашли в него, а там никого нет. И мы вот пошли дальше по этой же лесополке, и в конце нас встретили огнем. Мы подумали, что там взвод или там группа какая-то. Мы тоже как бы начали отвечать огнем, подавили противника огнем. И когда уже подошли ближе, мы увидели, что это наемник", - сказал стрелок, отметив, что на теле противника была татуировка со свастикой.

Принадлежность убитого выдавали иностранные шевроны и внешность.

10 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сладкое в Запорожской области.