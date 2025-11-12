Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем

На ней изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья изображены на эмблеме войск беспилотных систем. Символика была продемонстрирована на видео работы подразделений нового рода войск, предоставленном Минобороны РФ.

На видео демонстрируется уничтожения пикапа с личным составом ВСУ расчетом FPV-дрона "Воган-15" подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Запад" в районе Купянское.

Ранее заместитель начальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщал, что создание в ВС РФ нового рода войск завершено, определена структура нового рода войск, созданы органы военного управления на всех уровнях, сформированы штатные полки и другие подразделения. На вооружении подразделений имеются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, а также комплексы наземного и морского базирования.